2020-05-28T01:29:05+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 28 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

Местами в регионе дождь
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 28 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 28 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фонФото: Ольга КИВА
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В четверг, 28 мая, опасных и неблагоприятных метеоявления не прогнозируют. Без осадков в Хабаровске, ночная температура от +10 до +12, дневная от +26 до +28, ветер юго-восточный 3-11 м/с. На юге края местами небольшие дожди, температура ночью от +8 до +13, днем от +20 до +25, ветер южный, юго- западный 6-11 м/с. В центральных районах осадки не ожидаются, температура ночью +4 +13, днем +12 +29, ветер южный, юго- западный 5-11 м/с. На севере края местами небольшие дожди, температура ночью -1 +11, днем +3 +28, ветер восточный 6-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По данным Роспотребнадзора, в больницы края из-за укусов клещей в общей сложности обратились одна тысяча 506 жителей края. Случаев заболевания клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировали.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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