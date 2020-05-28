Сотрудники ОМОН в Хабаровске помогли сбитой на дороге пенсионерке

28 Май 2020 2020-05-28T05:08:52+03:00

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В Хабаровске 26 мая около полудня на перекрестке улиц Тихоокеанская и Бондаря случилась авария, в которой пострадала женщина-пешеход. Пожилая хабаровчанка оказалась под колесами Toyota Land Cruiser Prado, когда переходила дорогу. Очевидцами этого происшествия стали сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

- Стражи порядка подъехали к месту аварии на служебном автомобиле. Они доложили о произошедшем в дежурную часть, начали оказывать первую помощь пострадавшей, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Женщина от удара внедорожника упала на проезжую часть лицом вниз. На голове виднелись глубокие раны с обильным кровотечением из них, были явные признаки сотрясения головного мозга - пострадавшая не могла понять, где она находится и что с ней произошло. Правоохранители наложили на рану тугую повязку. Прибывшая бригада скорой помощи приняла женщину и доставила ее в больницу. В настоящий момент ее здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU