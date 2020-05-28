2020-05-28T05:08:52+03:00
Общество

Сотрудники ОМОН в Хабаровске помогли сбитой на дороге пенсионерке

До приезда скорой помощи они сами помогли пострадавшей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Сотрудники ОМОН в Хабаровске помогли сбитой на дороге пенсионеркеСотрудники ОМОН в Хабаровске помогли сбитой на дороге пенсионеркеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Хабаровске 26 мая около полудня на перекрестке улиц Тихоокеанская и Бондаря случилась авария, в которой пострадала женщина-пешеход. Пожилая хабаровчанка оказалась под колесами Toyota Land Cruiser Prado, когда переходила дорогу. Очевидцами этого происшествия стали сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

- Стражи порядка подъехали к месту аварии на служебном автомобиле. Они доложили о произошедшем в дежурную часть, начали оказывать первую помощь пострадавшей, - прокомментировали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Женщина от удара внедорожника упала на проезжую часть лицом вниз. На голове виднелись глубокие раны с обильным кровотечением из них, были явные признаки сотрясения головного мозга - пострадавшая не могла понять, где она находится и что с ней произошло. Правоохранители наложили на рану тугую повязку. Прибывшая бригада скорой помощи приняла женщину и доставила ее в больницу. В настоящий момент ее здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агрессивные медведи забрели на пасеку в Хабаровском крае
Пассажир вылетевшей с дороги машины пострадал в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 28 мая 2020 года: за последние сутки выписались 44 человека
В Хабаровском крае проведут еще одну акцию по спасению черепашат
Два человека погибли на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское
Сельских чиновников в Хабаровском крае осудят за коррупцию и халатность
Обстановка в Хабаровске 28 мая 2020 года: отключения воды, пробки
Сотрудники ОМОН в Хабаровске помогли сбитой на дороге пенсионерке
Обстановка в Хабаровском крае 28 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В Биробиджане отменили особый противопожарный режим
Продлили срок обращения за выплатой в шесть тысяч рублей в Хабаровском крае
Жителям Хабаровского края рассказали об электронной подписи Почты России
За фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии завели дело в Хабаровске
С полтысячи бродячих псов отловят в Комсомольске за год
Среди лучших семей Хабаровского края потомки проводника экспедиции Владимира Арсеньева
Жителя ЕАО осудят за листовки с информацией по коронавирусу
Глава Хабаровского края ответит на вопросы жителей