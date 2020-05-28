2020-05-28T05:04:37+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 28 мая 2020 года: отключения воды, пробки

Из-за порывов на теплотрассах без горячего водоснабжения остаются восемь жилых домов
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 28 мая 2020 года: отключения воды, пробкиОбстановка в Хабаровске 28 мая 2020 года: отключения воды, пробкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске, по данным администрации на семь часов утра, 28 мая отключений холодной воды не зафиксировали. Без горячей воды остаются восемь жилых домов в разных районах города. Причина во всех случаях одна - порывы на теплотрассах.

Напомним, сегодня, 28 мая, горячее водоснабжение отключат в домах на улицах Ильича, Связной, Тихоокеанской, Авроры, Адмиральской, Астрономической, Зои Космодемьянской, Кирова, Красноармейской, Краснофлотской, Майской, Полины Осипенко, Островского, Руднева, Федеративной, Трехгорной и в квартале Моряков-Амурцев. В этом случае причиной отключения стало проведение плановых работ на тепломагистрали ТМ-33. Подачу ресурса ограничили до 24:00.

- Сегодня в городе не работают 139 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 155 кубометров мусора. Также 27 мая случилось 32 дорожные аварии, четыре пожара и пять возгораний. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 887 раз, - прокомментировали в городской администрации.

Продолжаются дорожные работы на улицах Ким-Ю-Чена, Краснореченская, Королева, Карла Маркса, Синельникова, Знаменщикова, Бойко-Павлова, Николаевская, в переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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