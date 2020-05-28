28 Май 2020 2020-05-28T04:56:50+03:00

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Сельских чиновников в Хабаровском крае осудят за коррупцию и халатность. На скамью подсудимых сядут бывший глава села Некрасовка и специалист из его администрации. Из материалов дела следует, что первый фигурант в 2017 году вместе с главным специалистом администрации продали по заниженной цене земельный участок площадью свыше 160 тысяч квадратных метров. Он принадлежал поселению, а новым владельцем стал родственник одного из обвиняемых.

- Своими действиями обвиняемые нанесли бюджету сельского поселения ущерб в 750 тысяч рублей. В дальнейшем на территории снесли деревья и кустарники, чем причинили ущерб еще на сумму больше 27 миллионов 400 тысяч рублей, - прокомментировали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме того, фигуранты с декабря 2018 по март 2019 года вместе с бывшим главой поселения стали участниками коммерческого подкупа. По версии следствия, в ходе неоднократных встреч с генеральным директором экспертной организации договорились о передаче последнему денег в сумме 117 тысяч рублей. Это была плата за выдачу ложного экспертного заключения по муниципальному контракту «Выполнение строительных работ объекта «Внутриквартальные грунтово-гравийные дороги в квартале «Молодежный» в селе Некрасовка». Преступление не было доведено до конца по независящим от осужденных обстоятельствам.

На сегодняшний день материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU