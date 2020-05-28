Два человека погибли на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское
Два человека погибли на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское. По предварительной информации, происшествие случилось в ночь на 28 мая примерно в три часа в районе шестого километра автотрассы. Машина Toyota Premio выехала, возможно, на большой скорости за пределы дороги, съехала в кювет и перевернулась.
- Пока причиной произошедшего называют тот фат, что водитель не справился с управлением. В результате аварии погибли 21-летний водитель и женщина, личность которой установить не удалось. Оба скончались на месте происшествия. Еще один пассажир получил травмы, - рассказали в областном ГИБДД.
Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофоров и дорожной разметки. Пожалуйста, не садитесь за руль, если вы выпили спиртное, уважайте других участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU