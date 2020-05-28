2020-05-28T04:55:07+03:00
Происшествия

Два человека погибли на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское

По предварительной информации, авария случилась, потому что водитель не справился с управлением
Александр ШТААЛЬ
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Два человека погибли на трассе «Биробиджан – Унгун – Ленинское»Два человека погибли на трассе «Биробиджан – Унгун – Ленинское»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Два человека погибли на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское. По предварительной информации, происшествие случилось в ночь на 28 мая примерно в три часа в районе шестого километра автотрассы. Машина Toyota Premio выехала, возможно, на большой скорости за пределы дороги, съехала в кювет и перевернулась.

- Пока причиной произошедшего называют тот фат, что водитель не справился с управлением. В результате аварии погибли 21-летний водитель и женщина, личность которой установить не удалось. Оба скончались на месте происшествия. Еще один пассажир получил травмы, - рассказали в областном ГИБДД.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофоров и дорожной разметки. Пожалуйста, не садитесь за руль, если вы выпили спиртное, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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