2020-05-28T04:54:03+03:00
Общество

В Хабаровском крае проведут еще одну акцию по спасению черепашат

Ученые во что бы то ни стало хотят сохранить потомство пресноводного реликта
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае проведут еще одну акцию по спасению черепашатВ Хабаровском крае проведут еще одну акцию по спасению черепашатФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае проведут еще одну операцию по спасению черепашат. Речь идет о потомстве дальневосточной черепахи. Этот пресноводный реликт, эндемик Восточной Азии занесен в Красную Книгу. Черепаху еще называют «водным динозавром», который обитает в бассейне реки Амур.

- Большую часть жизни рептилия проводит в воде, там же, в глубоких ямах на дне водотока или водоема, зимует. Питается всем, что движется и что сумеет поймать в толще или на поверхности воды. Из воды на сушу выходит редко, чтобы погреться на солнце или перейти в другое ближнее водное пространство. В жаркие месяцы лета черепахи, обычно в сумерках, выходят на берег для размножения, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Гнезда черепахи находятся в прибрежном грунте, сложенном из речного песка или песка и мелкой гальки. Они откладывают десятки яиц в выкопанную задними лапами ямку, засыпают их выброшенным при копке грунтом и уходят в воду. Дальше о потомстве должна заботиться исключительно природа, которая в последнее время подводит. Из-за сильных и продолжительных паводков территории, где располагаются кладки яиц, уходят под воду.

Напомним, в прошлом году благодаря школьникам на свет появились 83 черепашонка. Воспитанники Центра внешкольной работы села Троицкое вместе с педагогом Дмитрием Кришкевичем вывели потомство «водного динозавра» в инкубаторе и выпустили малышей в Амур. ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы поддержали природоохранную инициативу, и в этом году планирую провести еще одну спасательную акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агрессивные медведи забрели на пасеку в Хабаровском крае
Пассажир вылетевшей с дороги машины пострадал в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 28 мая 2020 года: за последние сутки выписались 44 человека
В Хабаровском крае проведут еще одну акцию по спасению черепашат
Два человека погибли на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское
Сельских чиновников в Хабаровском крае осудят за коррупцию и халатность
Обстановка в Хабаровске 28 мая 2020 года: отключения воды, пробки
Сотрудники ОМОН в Хабаровске помогли сбитой на дороге пенсионерке
Обстановка в Хабаровском крае 28 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В Биробиджане отменили особый противопожарный режим
Продлили срок обращения за выплатой в шесть тысяч рублей в Хабаровском крае
Жителям Хабаровского края рассказали об электронной подписи Почты России
За фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии завели дело в Хабаровске
С полтысячи бродячих псов отловят в Комсомольске за год
Среди лучших семей Хабаровского края потомки проводника экспедиции Владимира Арсеньева
Жителя ЕАО осудят за листовки с информацией по коронавирусу
Глава Хабаровского края ответит на вопросы жителей