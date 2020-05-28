В Хабаровском крае проведут еще одну акцию по спасению черепашат

28 Май 2020 2020-05-28T04:54:03+03:00

Ученые во что бы то ни стало хотят сохранить потомство пресноводного реликта

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В Хабаровском крае проведут еще одну операцию по спасению черепашат. Речь идет о потомстве дальневосточной черепахи. Этот пресноводный реликт, эндемик Восточной Азии занесен в Красную Книгу. Черепаху еще называют «водным динозавром», который обитает в бассейне реки Амур.

- Большую часть жизни рептилия проводит в воде, там же, в глубоких ямах на дне водотока или водоема, зимует. Питается всем, что движется и что сумеет поймать в толще или на поверхности воды. Из воды на сушу выходит редко, чтобы погреться на солнце или перейти в другое ближнее водное пространство. В жаркие месяцы лета черепахи, обычно в сумерках, выходят на берег для размножения, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Гнезда черепахи находятся в прибрежном грунте, сложенном из речного песка или песка и мелкой гальки. Они откладывают десятки яиц в выкопанную задними лапами ямку, засыпают их выброшенным при копке грунтом и уходят в воду. Дальше о потомстве должна заботиться исключительно природа, которая в последнее время подводит. Из-за сильных и продолжительных паводков территории, где располагаются кладки яиц, уходят под воду.

Напомним, в прошлом году благодаря школьникам на свет появились 83 черепашонка. Воспитанники Центра внешкольной работы села Троицкое вместе с педагогом Дмитрием Кришкевичем вывели потомство «водного динозавра» в инкубаторе и выпустили малышей в Амур. ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы поддержали природоохранную инициативу, и в этом году планирую провести еще одну спасательную акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU