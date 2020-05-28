2020-05-28T04:51:11+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 28 мая 2020 года: за последние сутки выписались 44 человека

Всего излечившихся 803 человека
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 28 мая 2020 года: за последние сутки выписались 44 человекаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 28 мая 2020 года: за последние сутки выписались 44 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 28 мая 2020 года - всего случаев заболевания в регионе одна тысяча 827. Из них 803 человека вылечились, скончались 10, остальные получают лечение.

- За последние сутки медучреждения покинули 44 выздоровевших пациента, зафиксировали 67 новых случаев заболевания в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в районах края. Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет, 18 пациентов старше 65 лет и три ребенка в возрасте от года до четырех лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что 30 процентов новых пациентов - это бессимптомные носители, у 55 процентов заболевших пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 654 пациента, из них 14 в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 360 человек получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У большинства болеющих (60%) заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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