28 Май 2020 2020-05-28T05:35:52+03:00

Пассажир вылетевшей с дороги машины пострадал в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Вчера, 27 мая, поздно вечером на улице Кола Бельды случилась авария. По предварительной информации, водитель машины Toyota Allion направлялся в сторону переулка Краснодарский. В пути он не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части справа по ходу движения автомобиля.

- В результате аварии пострадал пассажир иномарки. Его осмотрели врачи бригады скорой помощи на месте происшествия, - рассказал информированный источник.

Известно также, что за рулем иномарки находился мужчина 1975 года рождения. Водительское удостоверение категории «B, С, СЕ». Его стаж вождения с 1993 года. Страховки на машину не было.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожной разметки, не забывайте вовремя оформлять страховые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU