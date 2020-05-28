2020-05-28T05:35:52+03:00
Происшествия

Пассажир вылетевшей с дороги машины пострадал в Хабаровске

Происшествие случилось на улице Кола Бельды
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пассажир вылетевшей с дороги машины пострадал в ХабаровскеПассажир вылетевшей с дороги машины пострадал в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

Вчера, 27 мая, поздно вечером на улице Кола Бельды случилась авария. По предварительной информации, водитель машины Toyota Allion направлялся в сторону переулка Краснодарский. В пути он не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части справа по ходу движения автомобиля.

- В результате аварии пострадал пассажир иномарки. Его осмотрели врачи бригады скорой помощи на месте происшествия, - рассказал информированный источник.

Известно также, что за рулем иномарки находился мужчина 1975 года рождения. Водительское удостоверение категории «B, С, СЕ». Его стаж вождения с 1993 года. Страховки на машину не было.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожной разметки, не забывайте вовремя оформлять страховые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агрессивные медведи забрели на пасеку в Хабаровском крае
Пассажир вылетевшей с дороги машины пострадал в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 28 мая 2020 года: за последние сутки выписались 44 человека
В Хабаровском крае проведут еще одну акцию по спасению черепашат
Два человека погибли на трассе Биробиджан - Унгун - Ленинское
Сельских чиновников в Хабаровском крае осудят за коррупцию и халатность
Обстановка в Хабаровске 28 мая 2020 года: отключения воды, пробки
Сотрудники ОМОН в Хабаровске помогли сбитой на дороге пенсионерке
Обстановка в Хабаровском крае 28 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В Биробиджане отменили особый противопожарный режим
Продлили срок обращения за выплатой в шесть тысяч рублей в Хабаровском крае
Жителям Хабаровского края рассказали об электронной подписи Почты России
За фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии завели дело в Хабаровске
С полтысячи бродячих псов отловят в Комсомольске за год
Среди лучших семей Хабаровского края потомки проводника экспедиции Владимира Арсеньева
Жителя ЕАО осудят за листовки с информацией по коронавирусу
Глава Хабаровского края ответит на вопросы жителей