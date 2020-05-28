2020-05-28T05:35:03+03:00
Общество

Агрессивные медведи забрели на пасеку в Хабаровском крае

Их менее конфликтные собратья также отметились в двух населенных пунктах
Александр ШТААЛЬ
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Агрессивные медведи забрели на пасеку в Хабаровском крае ФОТО: минприроды Хабаровского краяАгрессивные медведи забрели на пасеку в Хабаровском крае ФОТО: минприроды Хабаровского края
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На 27 мая 2020 года в Хабаровском крае известно о трех конфликтных ситуациях с дикими животными за последнюю неделю. Так, 23 мая медведь прошел по окраине села Болонь Амурского района и скрылся в ближайшем лесу. Больше местных жителей косолапые не беспокоили.

На следующий день жители поселка Сосновка Хабаровского района лицезрели гималайского медведя. Незваный гость без остановок пересек приусадебный участок по адресу переулок Облепиховый, 1 и скрылся в ближайшем лесу.

- Еще два дня спустя, 26 мая, два молодых бурых медведя в возрасте от двух до четырех лет зашли на территорию пасеки в селе Новоильиновка Комсомольского района. Животные вели себя агрессивно, не боялись людей. На сегодняшний день специалисты уже подготовили распоряжение на регулирование численности бурого медведя на территории охотничьих угодий ООО «Промысловик», - рассказали в краевом минприроды.

Отметим также, что с начала 2020 года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории края 69 раз выезжала для проверки поступивших сигналов от населения. Из них 27 конфликтных ситуаций достоверно подтверждены.

Жителям региона напоминают, что при встрече человека с медведем или при нахождении в местах обитания тигров нужно придерживаться рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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