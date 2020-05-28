2020-05-28T06:15:17+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 28 мая 2020 года: два летальных исхода

Лечение получают 40 пациентов
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 28 мая 2020 года: два летальных исходаСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 28 мая 2020 года: два летальных исходаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске -на- Амуре на 28 мая 2020 года - на сегодняшний день лечение получают 40 пациентов. За последние сутки двоих выписали, двоих госпитализировали. В городе зафиксировали два летальных исхода. Второй скончавшийся пациент - мужчина, 64 года, житель Амурска.

- Все пациенты находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы. Среди них есть два ребенка. Состояние 39 заболевших врачи оценивают, как удовлетворительное, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что в реанимационном отделении находятся два пациента с пневмонией. Состояние одного из них тяжелое, у пациента подтвержден COVID-19. У второго больного только подозревают коронавирус, у него состояние средней тяжести. Под медицинским наблюдением пока остаются 25 пациентов, контактировавших с зараженными COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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