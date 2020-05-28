2020-05-28T06:14:15+03:00
Общество

Почта России предлагает жителям Хабаровского края получать заказные письма в мобильном приложении

В мобильном приложении Почты России переписка граждан с государственными ведомствами хранится бессрочно, а идти в почтовое отделение за получением их бумажного дубликата не придется
Евгения МОЛОТОВА
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Почта России предлагает жителям Хабаровского края получать заказные письма в мобильном приложенииПочта России предлагает жителям Хабаровского края получать заказные письма в мобильном приложенииФото: Почта России
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Отправлять заказные письма в электронной форме может любой человек или компания через почтовую информационную систему https://zakaznoe.pochta.ru.

- Почта России доставляет юридически значимую корреспонденцию по электронным каналам, подтверждая основной принцип работы современной почтовой связи - обеспечить комфорт и доступность почтовых услуг, - подчеркнула заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

Почта России оцифровала заказные письма, что отразилось на снижении цены: стоимость заказного электронного письма в два раза ниже стоимости пересылки бумажного аналога, а в цену уже включено уведомление о получении письма адресатом. При этом на юридический статус письма форма доставки не влияет: электронная почтовая система работает на основании законодательных актов и используется при деловых и судебных разбирательствах.

Поскольку сервис значительно сокращает время доставки - электронный обмен не зависит от расстояний - услуга востребована как для бизнеса, так и для обычных граждан, получающих различные уведомления от государственных ведомств или штрафы ГИБДД. Ответить на электронные письма ведомств или инициировать отправку собственного электронного письма можно из личного кабинета на сайте www.zakaznoe.pochta.ru с компьютера или мобильного приложения. Информация о статусе доставки будет доступна также в мобильном приложении.

Для того, чтобы получать и отправлять электронные заказные письма, нужно пройти авторизацию на сайте Госуслуги и в настройках мобильного приложения Почты России указать свой почтовый адрес. После этого письма начнут приходить в электронном формате, в любой момент можно их прочитать или распечатать.

К 2024 году в планах компании перевести в цифровой формат каждое второе заказное письмо. Услуга позволяет обмениваться всеми видами электронных документов.

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