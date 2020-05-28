2020-05-28T09:08:58+03:00
Общество

Село под Хабаровском комплексно благоустраивают

Обновляют дороги, налаживают уличное освещение, подводят природный газ к домам
Александр ШТААЛЬ
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Село под Хабаровском комплексно благоустраивают ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского районаСело под Хабаровском комплексно благоустраивают ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского района
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В селе Виноградовка под Хабаровском продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах обновить улицы Амурская, Мира, Таежная, Речная и Новоселов. До начала работ с жителями села согласовали границы домовладений.

- Кое-где пришлось переносить заборы, чтобы дорожники могли восстановить канавы. Улицы в Виноградовке благоустроят в комплексе: ровные дороги, уличное освещение, к домам подведен природный газ, - рассказал глава Мичуринского сельского поселения Александр Шадрин.

На сегодняшний день уже демонтировали старое дорожное покрытие, обустроили водоотводные канавы и уложили водопропускные трубы. Например, на Амурской улице закончились работы, пока специалисты лаборатории РосдорНИИ проверяют качество асфальта. Если он не вызовет нареканий, то можно считать, что дорожники выполнили свою работу хорошо.

Напомним, всего в Хабаровском районе в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» собираются отремонтировать 29 объектов на сумму 197 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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