29 Май 2020 2020-05-29T03:49:03+03:00

Человек пострадал при взрыве газа в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сегодня утром, 29 мая в Амурске случился хлопок газовоздушной смеси. Спасателям о происшествии стало известно в 6:55. Подмога отправила на улицу Амурскую, 10 незамедлительно.

- По прибытии пожарные подразделения выяснили, что хлопок произошел в третьем подъезде на третьем этаже в квартире. В 7:15 по местному времени возникший пожар ликвидировали на площади 45 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В происшествии пострадал один человек. Его доставили Центральную районную больницу Амурска. Несущие конструкции не пострадали. Также из здания эвакуировали восемь человек. Для ликвидации аварии привлекали 27 человек и шесть единиц техники. Причину произошедшего устанавливают.

жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, следить за состоянием техники и газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU