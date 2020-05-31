31 Май 2020 2020-05-31T11:17:18+03:00

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Две поисковые операции проводят спасатели в Хабаровском крае. Один фронт работ в районе имени Лазо. Местные полицейские сообщили, что нужна помощь в поисках мужчины 1940 года рождения. Предварительно известно, что он 29 мая ушел из дома в селе Кия и до настоящего времени не вернулся. Спасатели отправились в район имени Лазо сегодня, 31 мая.

- Второй фронт работ в пригороде Комсомольска-на-Амуре. Общими усилиями полицейских и спасателей ищут мужчину 1993 года рождения. Он покинул свой дом в поселке Старт города юности в неизвестном направлении и до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно. Пока поиски результатов не дали и будут продолжены, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К слову, поиски на сегодняшний день не увенчались успехом и в Хабаровском районе. Здесь искали мужчину 1982 года рождения. Он отправился ремонтировать зимовье в 100 километрах от села Кукан и пропал. По этому инциденту уже идут следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU