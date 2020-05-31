2020-05-31T11:35:31+03:00
Общество

ЕАО получит миллионы на «Земского доктора» и «Земского фельдшера»

Деньги потратят на выплаты врачам и фельдшерам, которые трудоустроились в рамках нацпроектов
Александр ШТААЛЬ
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ЕАО получит миллионы на «Земского доктора» и «Земского фельдшера»ЕАО получит миллионы на «Земского доктора» и «Земского фельдшера»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ЕАО получит из федерального бюджета семь с половиной миллионов на выплаты в рамках нацпроектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Деньги получат два врача - по два миллиона рублей, три фельдшера - по одному миллиону и один фельдшер - 500 тысяч рублей. Учреждения здравоохранения уже подали 39 заявок на данные выплаты, вскоре их рассмотрят и отберут кандидатов на выплаты.

В регионе идет работа по привлечению и закреплению медработников. Области нужны гастроэнтерологи, неврологи, хирурги, инфекционисты, кардиологи, эндокринологи, дерматовенерологи, врачи клинической лабораторной диагностики, офтальмологи, патологоанатомы, фтизиатры.

- В 2019 году 16 прибывших врачей получили «подъемные» из регионального бюджета - по 132 тысячи рублей. Кроме того, в течение года три врача получали компенсацию за аренду жилья, два врача - выплату по одному миллиону рублей по программе «Земский доктор», один фельдшер – 500 тысяч по программе «Земский фельдшер», - рассказали в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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