Второе выездное заседание провели депутаты Законодательной думы Хабаровского края

31 Май 2020 2020-06-01T03:22:38+03:00

Парламентарии приехали в Хабаровский район, чтобы ознакомиться с проблемами на местах

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Первое «выездное заседание» в рамках Дня Законодательной думы Хабаровского края депутаты провели в Бикинском районе в марте этого года. Накануне краевые парламентарии побывали в Хабаровском районе региона. В рабочую поездку отправились кроме спикера Ирины Зикуновой председатели постоянных комитетов, их заместители, депутаты от округов. Целью поездки стало изучение социально-экономической ситуации и инициатив по решению территориальных проблем, которые можно разрешить законодательно.

Депутаты посетили администрацию района где заслушали информацию главы района Александра Яца, его заместителей, глав поселений. Также заглянули птицеводческий завод в посёлке имени Горького, ферму по выращиванию индеек в селе Сосновка и культурно-досуговый центр в селе Ильинка.

-Мы отработали по очень насыщенной программе в одном из самых крупных муниципальных образований – Хабаровском муниципальном районе, который, по сути, включает в себя хабаровскую городскую агломерации, поделилась спикер закдумы Ирина Зикунова. - Мы поняли, что район находится на новом этапе социально-экономического развития: прирастает его население и одновременно обостряются проблемы обновления социальной инфраструктуры.

Такой формат показался интересным и для представителей власти на местах. Как отметила председатель совета депутатов Мичуринского сельского поселения Елена Кокорина, подобный формат общения с региональными коллегами значительно эффективней, чем переписка с ними же.

Уверенность в результативности подобных мероприятий выразил и глава Хабаровского района Александр Яц. Он также отметил конструктивность такого диалога и возможность обсудить проблемные вопросы на месте.

Краевые парламентарии планируют продолжить работу в формате выездных заседаний и далее.