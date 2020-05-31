Второе выездное заседание провели депутаты Законодательной думы Хабаровского края
Первое «выездное заседание» в рамках Дня Законодательной думы Хабаровского края депутаты провели в Бикинском районе в марте этого года. Накануне краевые парламентарии побывали в Хабаровском районе региона. В рабочую поездку отправились кроме спикера Ирины Зикуновой председатели постоянных комитетов, их заместители, депутаты от округов. Целью поездки стало изучение социально-экономической ситуации и инициатив по решению территориальных проблем, которые можно разрешить законодательно.
Депутаты посетили администрацию района где заслушали информацию главы района Александра Яца, его заместителей, глав поселений. Также заглянули птицеводческий завод в посёлке имени Горького, ферму по выращиванию индеек в селе Сосновка и культурно-досуговый центр в селе Ильинка.
-Мы отработали по очень насыщенной программе в одном из самых крупных муниципальных образований – Хабаровском муниципальном районе, который, по сути, включает в себя хабаровскую городскую агломерации, поделилась спикер закдумы Ирина Зикунова. - Мы поняли, что район находится на новом этапе социально-экономического развития: прирастает его население и одновременно обостряются проблемы обновления социальной инфраструктуры.
Такой формат показался интересным и для представителей власти на местах. Как отметила председатель совета депутатов Мичуринского сельского поселения Елена Кокорина, подобный формат общения с региональными коллегами значительно эффективней, чем переписка с ними же.
Уверенность в результативности подобных мероприятий выразил и глава Хабаровского района Александр Яц. Он также отметил конструктивность такого диалога и возможность обсудить проблемные вопросы на месте.
Краевые парламентарии планируют продолжить работу в формате выездных заседаний и далее.