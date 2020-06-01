1 Июнь 2020 2020-06-01T05:25:33+03:00

Пассажир машины, вылетевшей с дороги в Хабаровске, получил травмы Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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Пассажир машины, вылетевшей с дороги в Хабаровске, получил травмы. Происшествие случилось 30 мая в 00:10. По предварительным данным, машина Toyota Allion ехала по Воронежскому шоссе в сторону улицы Трехгорной. В районе дома №160 водитель потерял контроль над управлением машиной и допустил выезд за пределы проезжей части слева по ходу движения иномарки.

- В результате аварии пострадал пассажир. Ему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей на ноге, поверхностную травму головы и лица, - рассказал информированный источник.

К слову, водитель отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили административные протоколы, а его машину поместили на специализированную стоянку.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофоров и дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU