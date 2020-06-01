Организация работы с безнадзорными животными в Хабаровском крае упирается в недостаток фондов

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:12:40+03:00

Недостаток средств и сложность исполнения полномочий, вот основные трудности с которыми сталкиваются власти на местах при исполнении законодательства о безнадзорных животных Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Недостаток средств и сложность исполнения полномочий, вот основные трудности с которыми сталкиваются власти на местах при исполнении законодательства о безнадзорных животных

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Ход исполнения регионального закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» обсудили краевые парламентарии. Собравшиеся не только выявили и обозначили накопившиеся проблемы, но и поделились опытом.

В 2019 году в крае отловлено 3 929 животных без владельцев, на 2020 год запланировано отловить еще 2 747 животных. Однако, несмотря на увеличенный в 2020 году более чем в три раза объем средств краевого бюджета на эти цели, многие муниципальные образования жалуются на недостаток средств и сложность исполнения полномочий. Во многом это связано с новеллами Федерального закона об ответственном обращении с животными, которыми расширены общие требования к содержанию животных, установлены новые правила, которые предписывают отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать животных в прежнее место обитания с неснимаемой меткой. Также обязательным условием стало наличие приютов для временного содержания животных.

Основным препятствием для осуществления полномочий является требование о передаче отловленных животных в приюты, которые есть только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Ванинском и Верхнебуреинском районах. При этом большинство из них не соответствуют требованиям постановлений краевого правительства. Поэтому на заседании комитета поступали предложения по организации на краевом уровне приютов, соответствующих всем требованиям.

Кроме того, даже там, где контракты заключены и отлов осуществляется, остается много не отработанных вопросов, которые не регулируются нормативными актами.

Депутат краевого парламента Наталья Коваленко обратила внимание участников на необходимость разъяснительной работы с гражданами о соблюдении требований к содержанию домашних животных, установленных Федеральным законом и Правилами благоустройства территорий поселений и городских округов. Положительный опыт организации такой работы есть в селе Бычиха Хабаровского района на избирательном округе депутата, и она готова им поделиться.

Учитывая все аргументы и проблемы, комитет по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса во главе с Александром Бруско предложил органам исполнительной власти края рассмотреть возможность увеличения нормативов финансовых затрат на реализацию госполномочий. Также рекомендовано продолжить оказывать помощь гражданам в целях создания социально ориентированных некоммерческих организаций по защите животных, чтобы они имели возможность участвовать в грантовых конкурсах для привлечения средств краевого и федерального бюджетов.