1 Июнь 2020 2020-06-01T05:24:55+03:00

До этого на госуслугах появилось сообщение о том, что по заявлению принято положительное решение

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Первые выплаты в 10 тысяч рублей начали получать хабаровчане. Напомним, меру поддержки анонсировал президент России Владимир Путин во время одного из своих обращений к народу. Согласно требованиям, родители подают заявление на финансовую помощь через сайт Госуслуги. Затем заявление поступает в Пенсионный фонд и после его проверки заявитель получает деньги.

- Накануне, 31 мая, на электронную почту пришло сообщение о том, что статус моего заявления изменился. Открыла, посмотрела, там было указано, что по моему заявлению принято положительное решение. Сегодня утром, первого июня, уже пришли деньги на счет, который указала в заявлении, - рассказала хабаровчанка Ирина, мама, которая сейчас сидит дома с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU