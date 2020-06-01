1 Июнь 2020 2020-06-01T05:30:12+03:00

В числе лауреатов мамы и папы из муниципальных районов и Хабаровска

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Лучшим приемным родителям вручили премии в Хабаровском крае. По итогам конкурса на соискание премии губернатора Хабаровского края в области профилактики безнадзорности и социального сиротства, защиты прав и интересов детей среди лауреатов мамы и папы из пяти муниципальных районов и из Хабаровска.

- Например, Екатерина Русецкая из Комсомольского района воспитала собственных шестерых детей и занялась воспитанием 10 подопечных. Лилия Сычевая из Хабаровского района помогла 11 подопечным детям адаптироваться в новой семье. А семья Светланы Колышкиной из Ванинского района воспитывает двоих родных детей и троих подопечных, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметили директора АНО «Центр комплексной поддержки населения» Елену Рогожкину из Хабаровска и приемную маму Наталью Гришину из Верхнебуреинского района. Наград удостоили директора центра «Взлет» Олега Безгодова и заместителя по воспитательной работе средней школы имени Куртукова из Охотского района Александра Гилева.

ИСТОЧНИК KP.RU