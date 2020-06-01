1 Июнь 2020 2020-06-01T06:44:25+03:00

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В День города в Хабаровске родились 17 малышей. В этот день мам поздравлял с радостным событием мэр краевой столицы. Правда, из-за пандемии Сергей Кравчук сделал это дистанционно.

- В этом году 31 мая в Хабаровске на свет появились семь мальчиков и 10 девочек. Больше всего - шестеро маленьких хабаровчан - в перинатальном центре. Второе место по количеству новорожденных разделили между собой родильные дома №№2 и 1, там родились по четыре малыша. На третьем месте оказался роддом №4 с тремя малютками, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, каждый год, 31 мая, мамам в роддомах вручают подарки от имени мэра. В этот раз памятные дипломы, подарочные сертификаты на приобретение детских товаров на сумму 10 тысяч рублей и цветы женщинам передадут через руководителей роддомов.

ИСТОЧНИК KP.RU