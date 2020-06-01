2020-06-01T09:13:07+03:00
Общество

Лето в Хабаровском крае начнется с ливневого дождя и ветра

В регионе ожидаются осадки из-за циклона, пришедшего с северо-востока КНР
Александр ШТААЛЬ
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Лето в Хабаровском крае начнется с ливневого дождя и ветраЛето в Хабаровском крае начнется с ливневого дождя и ветраФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Лето в Хабаровском крае начнется с ливневого дождя и ветра. Такой прогноз на первую неделю летнего месяца дают синоптики. Начиная с понедельника, по всему региону пройдут ливневые дожди. Непогоду принесет циклон, пришедший с северо-востока КНР.

- Пока ситуация складывается так: с одной стороны подошел циклон из Китая, а со стороны Охотского моря в край идет антициклон. Столкновение этих воздушных фронтов и будет определять погоду вплоть до выходных. Ожидаются сильные дожди и ветреная погода, - прокомментировали в Дальневосточном УГМС.

К слову, завтра, 2 июня, жителям региона стоит подготовиться к грозовым ливням, которые накроют южные и центральные районы региона. На севере будет спокойнее, но все же дождливо. Дневные температуры будут колебаться в пределах +18 +23 градусов, ночные - в пределах +8 +13 градусов в центре и на юге, а на севере будут отмечаться слабоположительные температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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