2020-06-01T09:11:29+03:00
Общество

На севере Хабаровского края подтопило дома

Уровень воды в реке Мая поднялся из-за снеготаяния
Александр ШТААЛЬ
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На севере Хабаровском крае подтопило домаНа севере Хабаровском крае подтопило домаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края подтопило жилые дома. По предварительной информации, уровень реки Мая поднялся из-за снеготаяния. О происшествии стало известно сегодня, 1 июня.

- Пока известно, что под воду частично ушли 20 придомовых территорий (на которых проживают 44 человека, из них восемь - это дети. Также подтоплен один жилой дом, в котором проживают два человека. В настоящий момент жители дома, оказавшегося в зоне подтопления, разместились у родственников, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что по данным на 1 июня 2020 года уровень воды у поселка Нелькан остановился на отметке 569 сантиметров. За сутки он поднялся на 30 сантиметров. При этом отметка неблагоприятного явления - 560, опасного - 620 сантиметров. Гидрологи прогнозируют, что в течение суток ожидается дополнительный подъем уровня воды на 20-30 сантиметров. На месте происшествия работают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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