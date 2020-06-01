2020-06-01T09:10:17+03:00
Общество

В Хабаровске продолжается дезинфекция улиц и общественного транспорта

Обработку проводят еженедельно
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске продолжается дезинфекция улиц и общественного транспортаВ Хабаровске продолжается дезинфекция улиц и общественного транспортаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжается дезинфекция улиц и общественного транспорта. Работу эту проводят еженедельно. О ходе текущих работ рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко. Он сообщил, что в канун Дня города большую часть работ по обработке выполнили близ городских прудов и на привокзальной площади.

- Каждую ночь во время уборки хабаровских автотрасс задействуют поливомоечные машины, хлорным раствором моют остановочные карманы. За ночь дезинфицируют до 260 остановок общественного транспорта. Ежедневно сантиайзерами обрабатываются поручни и двери подземных пешеходных переходов. Обрабатывать будут до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в краевой столице не стабилизируется, - сказал Дмитрий Панащатенко.

К слову, на этой неделе запланировали работы на Амурском и Уссурийском бульварах, на хабаровских площадях. Напомним, что дезинфекцию проводят не только в общественном транспорте, но и в салонах такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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