2020-06-01T09:06:47+03:00
Общество

Бесплатно раздают дрова-лапшу в Биробиджане

Желающие получить дрова могут обратиться в отдел ТОС мэрии города
Александр ШТААЛЬ
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Бесплатно раздают дрова-лапшу в БиробиджанеБесплатно раздают дрова-лапшу в БиробиджанеФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане продолжается раздача бесплатных дров, которые в народе именуют лапшой. Напомним, они находятся на гигантской свалке, которая образовалась на западной окраине города. В марте этого года Александр Головатый провел выездное совещание по поводу ликвидации этой свалки.

- Всегда востребованные дрова, называемые в народе «лапшой», а также опилки, из которых можно изготовлять пеллеты, долгие годы вывозили сюда и просто бросали. Одна из организаций, которая складировала на этом участке отходы деревопереработки, готова бесплатно доставлять древесные остатки. Для этого надо обратиться в отдел ТОС мэрии города по телефонам и оставить заявку по телефонам: 2-22-13 и 2-15-16, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что городские власти намерены писать претензию организациям, которые занимаются деревообработкой, с требованием расчистить территорию от отходов. На тех, кто эту работу не организовал, планируют подавать исковое заявление в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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