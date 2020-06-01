2020-06-01T09:05:59+03:00
Общество

В Хабаровском крае стартовала подписная кампания

Подписаться на любимые издания по специальной цене можно будет с 1 по 10 июня на Почте России
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае стартовала подписная компанияВ Хабаровском крае стартовала подписная компанияФото: Почта России
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- Решение предоставить возможность выбрать газеты и журналы со скидками позволяет расширить доступность изданий для нескольких тысяч постоянных подписчиков, - отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

С 1 по 10 июня Почта России проводит декаду подписки: почтальоны, обслуживающие пенсионеров на дому, и операторы в почтовых отделениях помогут всем желающим выбрать издания, участвующие в акции. Скидки будут достигать 40%. Кроме этого, оформить подписку можно самостоятельно через интернет. Издания со скидками в онлайн-каталоге на сайте https://podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении будут отмечены специальным цветным значком. Необходимо отметить, что подписка через интернет позволяет оформить доставку газет и журналов в любой регион страны, в подарок близким или соседям, нуждающимся в поддержке.

Пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, могут вызвать мобильного почтальона на дом по бесплатному телефону 8-800-1-000-000. После почтальон ближайшего ОПС перезвонит и договорится о времени посещения, чтобы оформить подписку.

Почта России также предлагает принять участие в акции «Дерево добра». Присоединиться к акции можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы в адрес социальных учреждений и домов ветеранов.

Напомним, за десять дней акции, организованной в апреле Почтой России и издателями периодических изданий, жители дальневосточных регионов оформили подписку на 40 тысяч экземпляров газет и журналов. В результате жители Приморского края отдали предпочтение всероссийским и районным изданиям, в Амурской области и Хабаровском крае обратили внимание на центральные газеты, а жители Якутии стали самым читающими, оформив более 17 тысяч экземпляров газет на русском и якутском языках.

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