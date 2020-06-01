Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поздравляют дальневосточников с Днем защиты детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:44:57+03:00

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Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края поздравляю всех с Международным днем защиты детей!

Дети - это наша самая большая любовь и ответственность. С ними связаны наши радости и волнения, надежды и планы на будущее. Мы делимся с ними опытом, открываем вместе новые горизонты, познаем разные стороны жизни заново.

Мы стремимся дать им самое лучшее, помочь понять устройство жизни, воспитать достойными людьми, нашедшими свое место в жизни и сумевшими стать счастливыми. А для этого очень важно создавать условия, беречь и сохранять добрые семейные традиции, основанные на доверии, взаимопонимании и взаимопомощи.

Депутаты Законодательной думы также с особым вниманием относятся к вопросам, касающимся защиты прав детей. Сегодня в Хабаровском крае создаются условия для получения качественного и доступного образования, в поле депутатского контроля организация питания в школах, вопросы ремонта и строительства школ. В мае мы приняли краевой закон об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в крае.

Также в этом году принят краевой закон о ежемесячных выплатах для семей с детьми с невысоким доходом. На федеральный уровень мы направляем инициативы по установлению дополнительных мер поддержки для семей с детьми-инвалидами в части увеличения финансирования на медицинское обслуживание, продления льгот, когда дети получают очно профессиональное образование, надеемся, что наши инициативы услышат.

Сегодня в условиях ограничительных мер, когда обучение и развитие молодого поколения перешло в интерактивный формат, в крае находят возможности сделать эти процессы интересными и доступными для детей. И депутаты также с удовольствием приняли участие в образовательном проекте «Телешкола», преподали несколько уроков юным телезрителям.

Мы очень надеемся, что жители края смогут достойно пережить этот сложный период, с вниманием и ответственностью отнесутся ко всем рекомендациям по соблюдению мер по предупреждению коронавирусной инфекции, постараются уберечь от нее своих детей. Уверена, жизнь войдет в свое нормальное русло, и наши дети и внуки смогут вновь весело вместе проводить время, получать знания, умения и навыки в родном классе, группе, при поддержке талантливых педагогов развивать свой потенциал.

В этот прекрасный летний день от всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, радости, добра, счастья и благополучия! А нашим детям - хорошего отдыха во время летних каникул, новых открытий и незабываемых ярких впечатлений! Пусть осуществляются заветные детские мечты, а родные окружают их заботой, теплом и любовью!