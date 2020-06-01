1 Июнь 2020 2020-06-01T10:37:14+03:00

Пьяный водитель и пассажир живыми выбрались из опрокинувшейся машины в Хабаровском крае ФОТО: ГИБДД Амурского района

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В минувшее воскресенье, 31 мая, в Амурском районе случилась дорожная авария. По предварительным данным, машина Toyota Land Cruiser Prado примерно в 6:45 двигалась по трассе Комсомольск-на-Амуре - Амурск. В районе 33 километра со стороны Амурска на дамбе водитель не справился с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части и опрокинулась.

Известно, что за рулем находился нетрезвый водитель. Мужчина к тому же не учел состояние дорожного покрытия. Вместе эти обстоятельства чуть не стали причиной трагедии.

- В результате аварии водитель получил ушибленные раны головы, ссадины туловища и верхних конечностей. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Разовая медицинская помощь понадобилась и пассажирке, которая ехала в иномарке, - рассказали в ГИБДД Амурского района.

По факту случившегося идет административное расследование.

Автолюбителей убедительно просят не садиться за руль после употребления алкоголя. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU