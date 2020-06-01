Железнодорожный переезд «Угун - Ленинск» временно закроют в ЕАО

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:36:35+03:00

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Железнодорожный переезд на перегоне «Угун - Ленинск» временно закроют в ЕАО. Причина тому - проведение путевых работ. Их запланировали на 2 июня. Предполагается, что длиться эта процедура будет с 8:00 до 17:00. Время указано местное.

- В связи с путевыми работами может быть затруднено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на перегоне «Угун - Ленинск» 120 километр ПК 2, автодорога на село Калинино. Автолюбителей убедительно просят учитывать данное обстоятельство при планировании поездок, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Автолюбителям заранее приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Проведение путевых работ - это необходимая мера с целью обеспечения безопасности железнодорожного сообщения, сотрудников инфраструктуры и пассажиров железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU