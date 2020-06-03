2020-06-03T00:22:44+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 3 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

В регионе по-прежнему дождливо
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 3 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 3 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фонФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 3 июня, не будет опасных метеоявлений. В Хабаровске немного дождливо, температура ночью +10 +12, днем +18 +20, ветер северо-восточный 4-9 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +7 +14, днем +20 +25, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, ночью +3 +12, днем +9 +23, ветер северо-восточный, восточный 5-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. На севере края тоже местами дождливо, ночью -2 +8, днем +2 +15, ветер восточных направлений 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора, в больницы края обратились из-за укусов клещей с начала периода 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

Прогноз предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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