3 Июнь 2020 2020-06-03T00:21:29+03:00

Подозреваемого в повреждении памятника поместили в спецлечебницу в ЕАО Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

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В селе Аур Смидовичского района нашли поврежденный памятник ветеранам Великой Отечественной войны. О происшествии стало известно вчера, 2 июня. Следователи уже выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование проводят в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Повреждение памятника, посвященного лицам, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны».

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. С участием следователя-криминалиста они осмотрели памятник и территорию рядом с ним, изъяли предметы, имеющие значение для дела, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По предварительным данным к инциденту может быть причастен мужчина 1987 года рождения, страдающий психическим заболеванием. В связи с обострением заболевания фигуранта, представляющего опасность для окружающих, поместили в специализированное лечебное учреждение. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/782732" frameborder="0"></iframe> Подозреваемого в повреждении памятника поместили в спецлечебницу в ЕАО.СУ СК России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU