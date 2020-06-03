2020-06-03T00:21:29+03:00
Происшествия

Подозреваемого в повреждении памятника поместили в спецлечебницу в ЕАО

От рук фигуранта пострадал монумент, установленный в честь ветеранов Великой Отечественной войны
Александр ШТААЛЬ
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Подозреваемого в повреждении памятника поместили в спецлечебницу в ЕАОПодозреваемого в повреждении памятника поместили в спецлечебницу в ЕАОФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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В селе Аур Смидовичского района нашли поврежденный памятник ветеранам Великой Отечественной войны. О происшествии стало известно вчера, 2 июня. Следователи уже выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование проводят в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Повреждение памятника, посвященного лицам, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны».

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. С участием следователя-криминалиста они осмотрели памятник и территорию рядом с ним, изъяли предметы, имеющие значение для дела, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По предварительным данным к инциденту может быть причастен мужчина 1987 года рождения, страдающий психическим заболеванием. В связи с обострением заболевания фигуранта, представляющего опасность для окружающих, поместили в специализированное лечебное учреждение. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемого в повреждении памятника поместили в спецлечебницу в ЕАО.СУ СК России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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