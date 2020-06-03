2020-06-03T02:02:59+03:00
Общество

В Хабаровске продолжается призывная кампания

Весной этого года ряды российской армии пополнят 670 новобранцев
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске продолжается призывная кампанияВ Хабаровске продолжается призывная кампанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске продолжается призывная кампания, несмотря на обстановку с COVID-19. Ожидается, что весной этого года ряды российской армии пополнят 670 новобранцев. На сегодняшний день 45 процентов будущих солдат прошли призывную комиссию, 43 новоиспеченных бойца уже отбыли к месту службы.

- В период с 1 апреля по 15 июля текущего года в ряды Вооруженных сил России вольются 205 жителей Кировского и Краснофлотского районов, 225 человек из Центрального и Железнодорожного районов и 210 - из Индустриального. На сегодняшний день через призывные комиссии прошли уже 303 новобранца, - рассказал Семен Панюшкин, заведующий сектором городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.

К слову, помещения, где комиссия работает с призывниками, ежедневно обеззараживают. У каждого будущего бойца измеряют температуру, а на личном приеме строго следят за соблюдением всеми участниками процесса социальной дистанции и масочного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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