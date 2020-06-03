3 Июнь 2020 2020-06-03T05:09:17+03:00

Автофургон с коровами и овцами задержали на границе Хабаровского края и ЕАО Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

На животных, перевозимых из Забайкалья, не было ветеринарных документов

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На границе Хабаровского края и ЕАО 31 мая 2020 года задержали автофургон, в котором перевозили крупный рогатый скот и овец. Водитель не смог предоставить ветеринарные документы на животных, потому что у него их не было. Поэтому действия перевозчика расценили как неправомерную попытку провоза сельскохозяйственных животных.

- В машине обнаружили 22 головы крупного рогатого скота и 70 голов овец. Водитель только смог предоставить требование-накладную, согласно которой животных перевозили из села Кулусутай Забайкальского края, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

По факту незаконной транспортировки животных составили акт о нарушении действующего законодательства в области ветеринарии. Также оформили протокол об административном нарушении. О задержании живого груза проинформировали начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края для принятия мер реагирования. Также проинформировали территориальное управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU