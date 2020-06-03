2020-06-03T05:09:17+03:00
Общество

Автофургон с коровами и овцами задержали на границе Хабаровского края и ЕАО

На животных, перевозимых из Забайкалья, не было ветеринарных документов
Александр ШТААЛЬ
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Автофургон с коровами и овцами задержали на границе Хабаровского края и ЕАОАвтофургон с коровами и овцами задержали на границе Хабаровского края и ЕАОФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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На границе Хабаровского края и ЕАО 31 мая 2020 года задержали автофургон, в котором перевозили крупный рогатый скот и овец. Водитель не смог предоставить ветеринарные документы на животных, потому что у него их не было. Поэтому действия перевозчика расценили как неправомерную попытку провоза сельскохозяйственных животных.

- В машине обнаружили 22 головы крупного рогатого скота и 70 голов овец. Водитель только смог предоставить требование-накладную, согласно которой животных перевозили из села Кулусутай Забайкальского края, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

По факту незаконной транспортировки животных составили акт о нарушении действующего законодательства в области ветеринарии. Также оформили протокол об административном нарушении. О задержании живого груза проинформировали начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края для принятия мер реагирования. Также проинформировали территориальное управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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