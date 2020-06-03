3 Июнь 2020 2020-06-03T05:07:14+03:00

Уровень воды в реке у Нелькана начинает снижаться в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В селе Нелькан Хабаровского края, по данным на шесть часов утра 3 июня, остаются подтопленными один жилой дом и 22 приусадебных участка, где проживают 44 человека. При этом гидрологи отмечают, что уровень воды в реке Мая у села Нелькан начал снижаться. Прогнозируют дальнейший спад.

- На сегодняшний день вода в реке на отметке 553 сантиметра. То есть за сутки уровень опустился на 26 сантиметров. В зоне подтопления по-прежнему остается один дом и 22 придомовые территории. Жители домов от эвакуации отказались, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, на территории сельского поселения сейчас действует режим «Чрезвычайная ситуация». На месте уже работают сотрудники территориального звена РСЧС. Они мониторят паводковую обстановку, проводят подворовой обход. На базе школы-интерната в селе подготовили к развертыванию пункт временного размещения. К слову, у села Аим ожидается подъем уровня воды до отметки 850 сантиметров к 3-5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU