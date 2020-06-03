Заболеваемость COVID-19 выросла на 25 процентов в Хабаровском крае

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:06:07+03:00

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Заболеваемость COVID-19 в Хабаровском крае выросла на 25 процентов. Увеличение цифр отметили на прошлой неделе. Такие данные озвучила Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее выявили 327 случаев заражения, а на прошлой неделе уже 410. Одной из причин ухудшения динамики могло стать легкомысленное поведение жителей края. Местные жители пренебрегают средствами защиты в общественном транспорте, на улицах и в торговых центрах.

- Главный очаг заражения - это семьи, когда один заражается и по цепочке передает болезнь своим близким. Необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим, носить перчатки, обрабатывать руки антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Жители не осознают угрозы. Людям кажется, что именно их болезнь не коснется, а это большое заблуждение, так как более 40 процентов инфицированных переносят вирус бессимптомно, - пояснила Татьяна Зайцева.

ИСТОЧНИК KP.RU