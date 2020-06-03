Акцию ко Дню города запустят в Комсомольске-на-Амуре

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:04:31+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре 12 июня отпразднуют 88-й День рождения города. Ради такого события в краеведческом музее запустят акцию «Город юности». Участвовать в ней смогут все желающие. Для этого понадобятся только фотографии.

- Акция будет проходить с 5 по 30 июня на страницах музея в социальных сетях и на официальном сайте музея. Участникам нужно прислать фотографии Комсомольска-на-Амуре, иллюстрирующие город до 90-х годов ХХ века. Это могут быть пейзажи, здания, улицы, фонтаны, праздники, демонстрации, массовые акции, парки, интересные уголки нашего города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Приветствуются комментарии и воспоминания участников акции под фотографиями. Материалы принимают на электронную почту музея: museum.kms@mail.ru, в direct или в личных сообщениях музею в социальных сетях. Присланные работы будут публиковать в течение июня в социальных сетях и на сайте музея.

ИСТОЧНИК KP.RU