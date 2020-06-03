2020-06-03T05:03:39+03:00
Общество

В Комсомольске медработников незаконно привлекали к работе

Нарушения выявили во время прокурорской проверки
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске медработников незаконно привлекали в работеВ Комсомольске медработников незаконно привлекали в работеФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В Комсомольске-на-Амуре медработников незаконно привлекали в работе. Нарушения выявили во время прокурорской проверки, которую инициировали с целью проследить за исполнением законов на особо режимных объектах.

- Недочет нашли в деятельности федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 99 ФМБА России». Здесь вопреки требованиям Трудового кодекса Российской Федерации нашли превышение установленного часового предела привлечения врача-терапевта к сверхурочной работе, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу руководителю учреждения внесли представление, согласно которому обеспечили точный учет продолжительности сверхурочной работы персонала и начали решать вопрос дефицита кадров. В центр занятости населения направили данные о свободных рабочих местах и вакантных должностях. Само учреждение и виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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