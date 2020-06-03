3 Июнь 2020 2020-06-03T06:59:42+03:00

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Авиаторы МЧС доставили в Хабаровск восьмимесячного ребенка. Рейс выполнили вчера днем, 2 июня. Сообщение об оказании помощи поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях из территориального центра медицины катастроф.

- Необходимо было доставить маленького пациента из Комсомольска-на-Амуре в краевую столицу. Из Хабаровска самолет за ребенком отправили примерно в 17 часов. На борту находилась бригада медиков краевого перинатального центра из двух человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На борту вертолета также было специализированное медицинское оборудование. Полет проходил в сложных метеорологических условиях - низкая облачность, осадки, а заканчивался уже в темное время суток. В Хабаровск воздушное судно с пациентом на борту вернулось в 22 часа. Ребенка передали врачам скорой помощи, ожидавшим у взлетно-посадочной полосы. Состояние малыша за время полета не ухудшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU