Авиаторы МЧС доставили в Хабаровск восьмимесячного ребенка
Авиаторы МЧС доставили в Хабаровск восьмимесячного ребенка. Рейс выполнили вчера днем, 2 июня. Сообщение об оказании помощи поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях из территориального центра медицины катастроф.
- Необходимо было доставить маленького пациента из Комсомольска-на-Амуре в краевую столицу. Из Хабаровска самолет за ребенком отправили примерно в 17 часов. На борту находилась бригада медиков краевого перинатального центра из двух человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На борту вертолета также было специализированное медицинское оборудование. Полет проходил в сложных метеорологических условиях - низкая облачность, осадки, а заканчивался уже в темное время суток. В Хабаровск воздушное судно с пациентом на борту вернулось в 22 часа. Ребенка передали врачам скорой помощи, ожидавшим у взлетно-посадочной полосы. Состояние малыша за время полета не ухудшилось.
ИСТОЧНИК KP.RU