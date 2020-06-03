3 Июнь 2020 2020-06-03T06:58:54+03:00

В Биробиджане расселят больше 60 бараков до 2024 года Фото: администрация Биробиджана

В этом году планируют переселить в новые квартиры 183 человека

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В Биробиджане расселят больше 60 бараков до 2024 года. Планы собираются осуществить в рамках программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Власти намерены расселить порядка 700 жилых помещений.

Отметим также, что в прошлом году от наводнения пострадали многие горожане. В зоне затопления оказались 17 многоквартирных деревянных домов. Из них семь включили в программу расселения до 2024 года, а 10 ранее не были признаны аварийными, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

К слову, в этом году планируют обеспечить новым жильем 183 человека. Сейчас они занимают аварийное жилье общей площадью три тысяч квадратных метров. По факту уже 42 человека переехали из таких домов, на сегодняшний день расселили чуть более 667 квадратных метров ветхого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU