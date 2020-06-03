2020-06-03T06:57:46+03:00
Общество

Жители Хабаровского края смогут пользоваться обновленной услугой EMS Ритейл

Теперь география доставки расширена на всю страну, дополнительный коэффициент за объем равен нулю
Евгения МОЛОТОВА
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Теперь география доставки расширена на всю страну, дополнительный коэффициент за объем равен нулюТеперь география доставки расширена на всю страну, дополнительный коэффициент за объем равен нулюФото: Почта России
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Почта России изменила подход к тарификации многоместных отправлений при перевозке сборных грузов. Стоимость доставки рассчитывается за общий вес партии, что позволит сетевым ритейлерам снизить издержки на логистику в 1,5-2 раза.

География доставки в рамках услуги EMS Ритейл расширена на всю страну, ее стоимость зависит только от физического веса - отсутствует дополнительный коэффициент за объем. Поставщики розничных сетей и маркетплейсов уже могут отправить сборные партии товаров из 85 городов - крупных административных центров регионов. Прием осуществляется в отделениях почтовой связи для корпоративных клиентов и в сортировочных центрах. Отправитель также может подключить услугу «Курьерский сбор» и сдавать груз на своей территории.

С 1 июня Почта России увеличила максимальный вес одного отправления в составе сборного груза с 31,5 до 50 килограммов. Объявленная ценность отправления возросла с 200 тысяч до 3 миллионов рублей.

- Почта России становится полноценным игроком на рынке доставки сборных грузов. Тарификация физического веса в этом сегменте - это то, что ждал рынок. С обновленной услугой розничные продавцы смогут отправлять партии своих товаров на склады торговых сетей и маркетплейсов по самым привлекательным условиям, что очень важно в условиях существенного спада в традиционном ритейле, - отмечает заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин.

Подробная информация о тарифах и способе подключения к услуге EMS Ритейл доступна на официальном сайте компании https://www.pochta.ru.

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