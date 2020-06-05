Обстановка в Хабаровском крае 5 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

5 Июнь 2020 2020-06-05T01:31:38+03:00

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Сегодня, 5 июня, ожидается ухудшение погодных условий в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском и Ванинском районах. По прогнозам синоптиков прольются дожди, местами сильные, усиление ветра местами до 15-17 м/с. Дождливо будет также в краевой столице и в других регионах, но осадки будут кратковременные. Температура в Хабаровске ночью +8+10, днем +16 +18, ветер северо-восточный 9-14 м/с. На юге края ночью +8 +14, днем +15 +20, ветер северный 9-14 м/с. В центральных районах ночью +2 +12, днем +8 +25, ветер северный 5-13 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. На севере края ночью 0 +8, днем +5 +17, ветер различных направлений 4-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Из-за кусов клещей в больницы края с начала периода обратились 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU