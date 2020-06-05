Получателей «дальневосточных гектаров» приглашают на круглый стол по мерам поддержки

5 Июнь 2020 2020-06-05T01:30:14+03:00

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Получателей «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае приглашают 8 июня на круглый стол. Основная цель этой встречи - рассказать землевладельцам как будущим, так и нынешним о мерах поддержки.

- Встреча пройдет в режиме онлайн в студии портала «Твой Дальний Восток» с 9:00 до 10:20 по московскому времени. Получателям гектаров расскажут, как правильно выбрать род деятельности на «гектарах», выстроить структуру бизнес-процессов и получить максимально возможную поддержку, - рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Также землевладельцам представят действующие пилотные проекты, программу целевого сельскохозяйственного образования, ориентированного на фермеров, начинающих свое дело на «дальневосточных гектарах». Получатели земельных участков напрямую зададут вопросы представителям региональных органов исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU