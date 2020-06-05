Обстановка в Хабаровске 5 июня 2020 года: пробки на дорогах, отключения воды

5 Июнь 2020 2020-06-05T02:49:38+03:00

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В Хабаровске на семь часов утра 5 июня не зафиксировали отключений горячей и холодной воды в жилых домах. В городе не работают 113 лифтов. За минувшие сутки с городских улиц собрали и вывезли 101, 2 кубометра мусора.

- Кроме того, за минувшие сутки в краевой столице случилось 38 дорожных аварий, одно возгорание. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 832 раза, - рассказали в городской администрации.

Внимание водителей и пешеходов обращают на то, что дорожные работы сегодня будут идти на улицах Краснореченская, Арсеньева, Истомина, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Синельникова, Знаменщикова, Бойко-Павлова, Николаевская, а также на переулках Светофорный, Зеленоборский и Ленинградский. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании поездок по городу. Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU