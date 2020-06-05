5 Июнь 2020 2020-06-05T02:48:25+03:00

Один подозреваемый жил в Москве, второй в Амурске, а третий в Хабаровске

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Напавших на милиционера в Хабаровском крае нашли 18 лет спустя. По предварительной информации, в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов подозревают трех мужчин 1970, 1974, 1977 годов рождения. Им предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

- По версии следствия, происшествие случилось вечером 15 сентября 2002 года в поселке Тумнин Ванинского района. Фигуранты напали на участкового уполномоченного милиции во время исполнения им служебных обязанностей. Они избивали его в течение нескольких часов, ранили из пистолета в шею. После нападения мужчины скрылись с места преступления и уехали из поселка, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Найти подозреваемых смогли только в 2020 году. Один жил в Москве, второй в Амурске, третий в Хабаровске. На сегодняшний день их задержали. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU