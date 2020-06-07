В Хабаровске транспортные полицейские вернули двухлетнего ребенка родителям

7 Июнь 2020 2020-06-07T04:15:12+03:00

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Впервые на растерянного ребенка сотрудники транспортной полиции обратили внимание в распределительном зале железнодорожного вокзала Хабаровска. Малыш стоял и явно не знал куда ему идти.

Естественно, сотрудники полиции подошли к мальчику и стали его расспрашивать, пытаясь узнать, как он здесь оказался и где его родители. На вопросы полицейских паренек ответить не смог и тогда его доставили в дежурную часть, где напоили чаем, а сами занялись поиском его родственников. Всего в течение часа им удалось установить, где он проживает и вернуть домой.

- Полицейские выяснили, что мальчик вместе с отцом и матерью проживает в частном доме возле железнодорожного вокзала, - рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. - Пока 27-летняя хозяйка занималась домашними делами, малыш открыл калитку, спустился в подземный переход и пришёл на вокзал, где и был обнаружен сотрудниками полиции.

Сотрудники транспортной полиции вернули путешественника родителями, и провели с ними профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU