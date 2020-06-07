2020-06-07T04:17:38+03:00
Общество

Спасатели МЧС снова продезинфицировали железнодорожный вокзал Хабаровска

Так же они обработали прилегающую территорию и некоторые спортивные объекты города
Борис КОКУРИН
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Спасатели МЧС снова продезинфицировали железнодорожный вокзал ХабаровскаСпасатели МЧС снова продезинфицировали железнодорожный вокзал ХабаровскаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Спасательные подразделения МЧС России продолжают оказывать помощь муниципалитетам, в этот раз военнослужащие Амурского спасательного центра снова продезинфицировали железнодорожный вокзал Хабаровска и прилегающую к нему территорию.

- Обработка проводилась при помощи авторазливочной станции АРС-14 на базе ЗИЛ-131 и ранцевых дезинфекционных приборов, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. - Спасатели выполнили работы по обработке административных помещений внутри вокзала, эскалаторов, лестничных маршей, мест общего пользования, поручней и перил. В этот раз дезинфекцию дополнительно провели и на спортивных площадках города.

Как отмечают в ведомстве силами спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части проводится регулярная обработка территорий и помещений пожарно-спасательных подразделений, Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, иных учреждений и объектов.

Все работы по соблюдению профилактических мер, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, проводятся в плановом порядке по согласованию с краевым оперативным штабом и органами местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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