7 Июнь 2020 2020-06-07T05:43:34+03:00

Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 7 июня 2020 года: за все время 16 человек умерли Фото: Иван МАКЕЕВ

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Как сообщают в министерстве здравоохранения Хабаровского края в регионе от заболевания, вызванного COVID-19 за все время пандемии, излечилось 1296 человек. Тем не менее летняя погода и нежелание сидеть дома и соблюдать элементарные правила эпидемической безопасности привели к тому, что в регионе были зафиксированы 70 новых случаев заражения опасной инфекцией.

- Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 18 пациентов старше 65 лет; 3 детей в возрасте от 2 до 9 лет и 1 подросток 15 лет, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Среди вновь выявленных пациентов около 20% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 60% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Как отмечают в ведомстве все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. Всего в крае зарегистрировано 2468 случаев заболевания (рост +2,9% к 05 июня 2020 года), из них 16 закончились смертью пациентов.

«Активными» остается 1156 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 622 пациента, из них 12 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 534 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У 50,0 % заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU