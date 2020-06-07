2020-06-07T06:02:07+03:00
Здоровье

В Хабаровский край доставили противоклещевой иммуноглобулин

Согласно контракту, в регион завезли 15340 доз препарата
Борис КОКУРИН
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В Хабаровский край доставили противоклещевой иммуноглобулинВ Хабаровский край доставили противоклещевой иммуноглобулинФото: Правительство Хабаровского края
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Как отмечают в региональном минздраве вчера в Хабаровский край было поставлено 15340 доз противоклещевого иммуноглобулина, который пойдет на обеспечение медицинских организации .

- С учетом первой поставки иммуноглобулина, состоявшейся 15 мая 2020 года в объеме 1290 доз в край , суммарно поступило 16630 доз, - рассказали в министерстве здравоохранения региона. - Препарат предназначен для экстренной профилактики клещевого энцефалита после присасывания клещей .

Сейчас иммуноглобулин находится на складе Краевой клинической больницы №1, но уже в понедельник его начнут распределять по лечебным учреждениям.

- Кроме централизованных поставок за счет средств краевого бюджета противоклещевой иммуноглобулин закупается фармацевтическими организациями края для коммерческих продаж через аптечную сеть, а также для застрахованных по ДМС, и медицинскими организациями для лечения больных клещевым энцефалитом за счет средств обязательного медицинского страхования, - отметили в ведомстве. - Эти объемы учитываются отдельно.

Помимо этого, в министерство согласовало досрочную поставку в июне 2020 года первой партии противоклещевой вакцины в общем количестве более 44 тысяч доз. Удлинение сроков централизованных поставок в ДФО противоклещевой вакцины и иммуноглобулина связан с технологическими перебоями со стороны производителей .

По словам врачей, вакцинация и ревакцинация против клещевого энцефалита может проводиться круглогодично. Никаких ограничении по сезонности в инструкции по применению данного препарата не содержится.

Как отметили в ведомстве с учетом продолжающегося распространения коронавирусной инфекции вопросы об организации вакцинации будут решаться в каждом медицинском учреждении исходя из складывающейся эпидемической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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