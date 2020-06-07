2020-06-07T07:45:17+03:00
Происшествия

В Хабаровске пьяный водитель врезался в остановку, два человека погибли

Пятилетний мальчик скончался на месте, его отец умер позже в больнице
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске пьяный водитель врезался в остановку, два человека погиблиВ Хабаровске пьяный водитель врезался в остановку, два человека погиблиФото: Социальные сети
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Трагедия произошла вечером в субботу на перекрестке улицы лейтенанта Орлова и переулка Облачного. Виновник аварии мчался на автомобиле Toyota Premio, и столкнулся с еще одной «Тойотой», ехавшей в том же направлении. После столкновения он пересек перекресток столкнулся с дорожным ограждением перевернулся и врезался в стоящи хна остановке отца и сына.

- В результате пятилетний ребенок погиб на месте, его отец с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался, - рассказала Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю. – Как удалось выяснить сотрудникам дорожно-постовой службы, прибывшим на место происшествия, виновник аварии был в нетрезвом состоянии.

С пьяным водителем сейчас разбирается следствие, по итогам расследования будут возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве. Так же стало известно, что он не однократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности за проезд на красный сигнал светофора, езду без страховки и превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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