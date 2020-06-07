В Хабаровском крае полиция за час задержала человека, укравшего деньги

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:59:32+03:00

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Кража произошла в одном из магазинов города Амурск Хабаровского края. Дело, по словам потерпевшего было так: он собрался расплатиться за крупную покупку, отсчитал 10 тысяч рублей и положил на прилавок, затем отвлекся на вопрос продавца, а когда потянулся за деньгами чтобы расплатиться обнаружил что их там уже нет. Ни он, ни продавец даже не заметили, как деньги исчезли. Недолго думая на место происшествия вызвали полицию.

- Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросив свидетелей и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Им оказался 46-летний, ранее не судимый амурчанин. В течение часа злоумышленник был задержан.

Задержанный мужчина во всем признался. По словам подозреваемого ему очень нужны были деньги, вот он и не удержался, когда увидел лежащие на прилавке купюры. Деньги были найдены в ходе обыска на квартире у задержанного и возвращены законному владельцу.

Сейчас подозреваемый находиться под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU