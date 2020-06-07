2020-06-07T07:59:32+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае полиция за час задержала человека, укравшего деньги

Злоумышленник стащил 10 тысяч рублей у покупателя в магазине
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровском крае полиция за час задержала человека, укравшего деньгиВ Хабаровском крае полиция за час задержала человека, укравшего деньгиФото: Юлия ДУБИНА
Изменить размер текста:

Кража произошла в одном из магазинов города Амурск Хабаровского края. Дело, по словам потерпевшего было так: он собрался расплатиться за крупную покупку, отсчитал 10 тысяч рублей и положил на прилавок, затем отвлекся на вопрос продавца, а когда потянулся за деньгами чтобы расплатиться обнаружил что их там уже нет. Ни он, ни продавец даже не заметили, как деньги исчезли. Недолго думая на место происшествия вызвали полицию.

- Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросив свидетелей и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Им оказался 46-летний, ранее не судимый амурчанин. В течение часа злоумышленник был задержан.

Задержанный мужчина во всем признался. По словам подозреваемого ему очень нужны были деньги, вот он и не удержался, когда увидел лежащие на прилавке купюры. Деньги были найдены в ходе обыска на квартире у задержанного и возвращены законному владельцу.

Сейчас подозреваемый находиться под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае полиция за час задержала человека, укравшего деньги
В Хабаровске пьяный водитель врезался в остановку, два человека погибли
В Хабаровский край доставили противоклещевой иммуноглобулин
Спасатели МЧС снова продезинфицировали железнодорожный вокзал Хабаровска
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 7 июня 2020 года: за все время 16 человек умерли
В Хабаровске транспортные полицейские вернули двухлетнего ребенка родителям
Обстановка в Хабаровском крае 7 июня 2020 года: погода, паводки, радиационный фон и клещи
В Облученском районе ЕАО будет новая школа и детский сад
В Хабаровском крае управляйки активно взялись за сбор долгов
Новости по коронавирусу в ЕАО на 6 июня 2020 года: коечный фонд заполнен на 45%
1 июля комсомольчане смогут поддержать присвоение знака «Город трудовой доблести»
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 6 июня 2020: выявлено еще 65 заболевших
Обстановка в Хабаровском крае 6 июня 2020 года: погода, клещи, паводки, радиационный фон
В Биробиджане с 15 июня отключат горячую воду
В Николаевске-на-Амуре обрел пристанище спасенный от уничтожения самолет